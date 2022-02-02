В ВС Азербайджана продолжается курс снайперской подготовки

Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в Сухопутных войсках продолжается курс снайперской подготовки, передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе курса особое внимание уделяется освоению тактико-технических характеристик снайперских винтовок, огневой и физической подготовке военнослужащих.

На практических занятиях снайперы выполняют стрельбы по целям, расположенным на различных расстояниях, действуя в любых погодных условиях, индивидуально и парами.

Кроме того, совершенствуются навыки выбора и подготовки огневой позиции, скрытного передвижения к объектам, предназначенным для выполнения учебно-боевой задачи, стрельбы с неудобных положений, отхода с позиции при обнаружении и другие навыки.