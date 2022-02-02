Иранской стороне возвращен флаг, упавший на территорию Азербайджана из-за ветра

1 февраля в районе службы пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС пограничный наряд заметил падение государственного флага Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики под воздействием сильного ветра.

Как сообщили Day.Az в ГПС, иранская сторона была немедленно проинформирована на уровне пограничного представительства.

2 февраля государственный флаг был передан иранским пограничникам с соблюдением необходимых правил в условиях взаимного уважения.