Несмотря на то, что молодежь была очень взволнована, она давно ждала дня встречи с Президентом Ильхамом Алиевым

Сегодня отмечается 25-летие со дня учреждения в Азербайджане Дня молодежи. В рамках праздника объявлена ​​"Неделя молодежи". В течение недели проводились различные мероприятия, а сегодня состоялся Молодежный форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

Он отметил, что в форуме участвуют молодые люди из разных регионов Азербайджана, представляющие различные сферы.

"В первой половине дня в форуме принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Состоялась очень интересная встреча. Несмотря на то, что молодые люди были очень взволнованы, они давно ждали этого дня", - сказал Гайыбов.

Он добавил, что во второй половине дня прошли встречи молодежи с приглашенными представителями различных сфер. В конце дня состоится совместное с молодежью посещение Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов.

"Поздравляю всех молодых людей с этим праздником - Днем молодежи", - сказал министр.