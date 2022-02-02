Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто посетит с визитом Азербайджан.

Как передает Day.Az, завтра в рамках визита венгерской делегации в страну состоится заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии, будут подписаны двусторонние документы.

После заседания состоится брифинг сопредседателей Комиссии - министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, будет проведен азербайджано-венгерский бизнес-форум.