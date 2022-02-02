https://news.day.az/politics/1432240.html В рамках Молодежного форума наградили отличившихся представителей молодежи
В рамках Молодежного форума наградили отличившихся представителей молодежи
В Баку в рамках Молодежного форума, посвященного 25-летию со дня учреждения в Азербайджане Дня молодежи, был награжден ряд представителей молодежи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители молодежи были награждены за высокие достижения в искусстве, архитектуре, литературе, науке и образовании.
Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию со дня учреждения Дня молодежи.
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