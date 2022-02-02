В результате успешной политики Президента Ильхама Алиева азербайджанская молодежь выросла в духе высокого патриотизма.

Об этом сказал Trend в среду участник Молодежного форума в Баку, солист Азербайджанского театра оперы и балета Атеш Гараев, передает Day.Az.

"Поддерживаю молодежную политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым. Ее основы были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым. Эта политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал он.

Атеш Гараев сказал, что является участником Второй Карабахской войны.

Он добавил, что молодежь проявила большой героизм при освобождении земель Родины от вражеской оккупации.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию со дня учреждения Дня молодежи.