Президент Ильхам Алиев всегда поддерживает молодежь - Герой Отечественной войны Азербайджана - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев всегда поддерживает молодежь.
Об этом сказал Trend в среду участник состоявшегося сегодня в Баку Молодежного форума, Герой Отечественной войны Азербайджана Ризван Абдуллазаде, передает Day.Az.
Он отметил, что Президент Ильхам Алиев всегда с большим вниманием и заботой относится к молодежи, интересуется ее проблемами.
"Выражаю благодарность Президенту, Победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за оказываемые внимание и заботу. Горжусь тем, что являюсь представителем азербайджанской молодежи и участвовал в Отечественной войне", - добавил Абдуллазаде.
Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию со дня учреждения Дня молодежи, и ответил на вопросы участников форума.
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