Президент Ильхам Алиев всегда поддерживает молодежь.

Об этом сказал Trend в среду участник состоявшегося сегодня в Баку Молодежного форума, Герой Отечественной войны Азербайджана Ризван Абдуллазаде, передает Day.Az.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев всегда с большим вниманием и заботой относится к молодежи, интересуется ее проблемами.

"Выражаю благодарность Президенту, Победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за оказываемые внимание и заботу. Горжусь тем, что являюсь представителем азербайджанской молодежи и участвовал в Отечественной войне", - добавил Абдуллазаде.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию со дня учреждения Дня молодежи, и ответил на вопросы участников форума.