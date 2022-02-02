В азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня молодежи

В азербайджанской армии по случаю 2 февраля - Дня молодежи - проведен ряд мероприятий, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Выступавшие на мероприятиях, особо подчеркнув, что торжественное празднование Дня молодежи связано с именем великого лидера Гейдара Алиева, отметили, что после возвращения общенационального лидера к руководству страной им была заложена основа государственной молодежной политики в Азербайджане, которая ныне успешно продолжается Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

На мероприятиях творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед личным составом с интересными концертными программами.