В азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня молодежи - ФОТО
В азербайджанской армии по случаю 2 февраля - Дня молодежи - проведен ряд мероприятий, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Выступавшие на мероприятиях, особо подчеркнув, что торжественное празднование Дня молодежи связано с именем великого лидера Гейдара Алиева, отметили, что после возвращения общенационального лидера к руководству страной им была заложена основа государственной молодежной политики в Азербайджане, которая ныне успешно продолжается Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.
На мероприятиях творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед личным составом с интересными концертными программами.
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