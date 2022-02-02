Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом в среду венгерский министр написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня у него состоится ужин с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Завтра будут совместный экономический комитет, бизнес форум и переговоры по энергетическим вопросам", - отметил он.