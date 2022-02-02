https://news.day.az/politics/1432280.html Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Азербайджан
Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Азербайджан
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибыл с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом в среду венгерский министр написал на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня у него состоится ужин с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Завтра будут совместный экономический комитет, бизнес форум и переговоры по энергетическим вопросам", - отметил он.
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