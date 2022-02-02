В Турции заявили, что ведут политику нормализации отношений с Арменией c согласия и одобрения Азербайджана

Турция ведет политику нормализации отношений с Арменией c согласия и одобрения Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

По его словам, как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "Турция не будет участвовать в каких-либо инициативах, которые азербайджанский народ и государство сочтут нецелесообразными".

Челик отметил, что после победы Азербайджана в Карабахе появилось новое окно возможностей.

Приведя цитату Эрдогана о том, что "если Армения будет держаться подальше от этих претензий и откажется от своего агрессивного отношения к Азербайджану, может появиться видение широкомасштабного мирного механизма с участием других государств региона, России, Ирана и Грузии", Челик добавил, что Эрдоган для того, чтобы способствовать региональному миру и предотвратить кризис в Черном море, решительно продолжает данную миссию, и шаги по нормализации отношений с Арменией предпринимаются с одобрения и согласия Азербайджана, в рамках понятия "Одна нация - два государства".