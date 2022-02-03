https://news.day.az/politics/1432308.html Азербайджан и ООН готовятся к мероприятиям по случаю 30-летия партнерства
Азербайджан и ООН готовятся к мероприятиям по случаю 30-летия партнерства
Мы работаем совместно с Администрацией Президента и министерством иностранных дел над рядом мероприятий, которые будут проведены по случаю 30-летия партнерства между Азербайджаном и ООН.
Об этом сказала Trend резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, передает Day.Az.
По ее словам, первое мероприятие состоится 2 марта - в день вступления Азербайджана в ООН, а второе - в День ООН, отмечаемый 24 октября.
Резидент-координатор ООН отметила, что также пройдет ряд выставок, дискуссий за "круглым столом", посвященных 30-летию партнерства сторон.
Она добавила, что скоро будет объявлено расписание остальных мероприятий.
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