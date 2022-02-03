https://news.day.az/politics/1432365.html Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами - Сахиль Бабаев
Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами - Сахиль Бабаев
Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе восьмого заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в Баку.
По его словам, предпринимаются серьезные шаги по развитию двусторонних отношений между двумя странами, и частный сектор вносит важный вклад в развитие сотрудничества Азербайджана и Венгрии.
Бабаев также поблагодарил Венгрию за справедливую позицию по вопросу Отечественной войны Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре