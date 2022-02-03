https://news.day.az/politics/1432368.html Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана - Петер Сиярто
Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана - Петер Сиярто
Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, признанную на международном уровне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто в ходе восьмого заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в Баку.
Он отметил, что отношения Венгрии и Азербайджана постоянно развиваются, укрепляются двусторонние торговые связи.
"В Азербайджане работает много венгерских компаний. Существует большой потенциал для развития отношений между двумя странами", - сказал Сиярто.
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