Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, признанную на международном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто в ходе восьмого заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в Баку.

Он отметил, что отношения Венгрии и Азербайджана постоянно развиваются, укрепляются двусторонние торговые связи.

"В Азербайджане работает много венгерских компаний. Существует большой потенциал для развития отношений между двумя странами", - сказал Сиярто.