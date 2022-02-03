Политическая диверсия Сержика Саргсяна может упечь его в тюрьму

Автор: Пярвин Мирзазаде

Бывший мелкий партийный функционер советских времён, волею судьбы ставший главой бандформирований, а затем даже главой государства и правительства Армении Сержик Саргсян, решил напомнить о себе армянскому народу и разразился очередным интервью в ответ на последние заявления премьер-министра Никола Пашиняна.

Немного пришедший в себя после сокрушительного поражения на внеочередных парламентских выборах С. Саргсян вылез из своей норки (небольшого трехэтажного особняка, построенного на награбленное в азербайджанских населённых пунктах во время Первой Карабахской войны), где прятался все время, симулируя всевозможные болезни, и дал эксклюзивное интервью близкому его партии медиа-ресурсу Armenia news.

Это информационное агентство всегда отличалось критическим отношением к нынешним "революционным" властям в Ереване, которое оно постоянно подвергает острой критике, предоставляя возможность представителям оппозиции выговориться от души, устраивая обструкцию Никола Воваевича и его команды.

На этот раз третий президент Армении Саргсян, который никогда не отличался красноречием, вознамерился поразить аудиторию опубликованием некой конфиденциальной информации относительно переговорного процесса с Азербайджаном в рамках Минской группы ОБСЕ. Эти переговоры он пытался представить как "торжество" проводимой им дипломатии и которые ему не дали довести до "победного конца", сместив с поста в результате "вельветовой" революции весной 2018 года.

Сержик недаром лишился своего поста после народных массовых выступлений, когда согласился уйти в отставку в ответ на гарантии неприкосновенности себе и своим близким. Тогда он "скромно" промолчал о том, что практически привёл страну к экономическому коллапсу и не "гордился" успехами на переговорах, на которых был загнан в угол твёрдой позицией Президента Ильхама Алиева, который, опираясь на международное право и 4 резолюции СБ ООН, требовал от Армении и международных посредников их неукоснительного исполнения.

Это сейчас гражданин Азербайджана де-юре С. Саргсян хочет показать себя этаким "непримиримым" борцом за "арцах и миацум", а тогда он юлил и пресмыкался перед посредниками, умолял повременить с конкретными шагами, направленными на освобождение оккупированных азербайджанских территорий, согласно обязательным для исполнения резолюциям СБ ООН, мотивируя тем, что это приведёт к внутренним катаклизмам в стране.

Бывший главарь бандформирований, сменивший серенький костюмчик на полевую форму еще в 1991 году, мог "храбриться" тогда, когда воевал против мирных безоружных азербайджанских граждан и устраивал геноцид в Ходжалы в феврале 1992 года. В далёкие 90-ые годы 20 века Сержик был мелким подручным своего бывшего босса Робика Кочаряна, с которым вместе убивали и мародерствовали на оккупированных территориях, а затем на полученные барыши скупали собственность в Армении, России и в далеком зарубежье. Как только денег от грабежей у лидеров так называемого "карабахского клана" стало много, им захотелось больше власти, а оккупированные территории не могли удовлетворить их большие амбиции и тогда они своим проверенным ещё в бывшей НКАО методом (путём шантажа и переворота) захватили власть в Ереване.

Став правой рукой Р. Кочаряна, заняв высокие министерские посты С. Саргсян делал все, чтобы укрепить и охранять власть своего босса, ни на шаг не отходил от него, выполняя все его поручения. На кадрах видеохроники тех лет можно увидеть, как подобострастный Сержик семенит за своим тогдашним шефом, стараясь не отставать от него. Благодаря показной рабской преданности, Сержику удалось стать преемником Робика, который ради избрания дружбана был вынужден пролить кровь, так как армянская общественность тугодума и подлизу Саркисяна воспринимала с трудом, осознавая, что уровень интеллекта у него ниже плинтуса.

Став главой государства в 2008 году, Сержик наконец дорвался до вожделенной абсолютной власти. Постепенно оттеснив бывшего босса (которому ещё недавно клялся в вечной "верности") со всех позиций, он осуществил тихий передел собственности и бизнеса, передав наиболее прибыльные сферы "любимым" родственникам и приближённым, которые окончательно растащили и приватизировали остатки армянской экономики.

В целях сохранения своей абсолютной власти навсегда недалекий Сержик даже поменял Конституцию Армении, превратив республику из президентской в парламентскую. Этим С. Саргсян создал предпосылки для революционных событий 2018 года, которые окончились его свержением и приходом к власти Н. Пашиняна.

Что касается "успешной" переговорной деятельности С. Саргсяна во времена его руководства Арменией, то можно сказать, что именно под его "чутким" руководством он окончательно завёл переговорный процесс в тупик, превратив конфликт в замороженный. Являясь одним из лидеров сепаратистского движения, руки которого по локоть в крови безвинных жителей Ходжалы и других стертых с лица земли азербайджанских населённых пунктов, С. Саргсян делал все от него возможное, чтобы конфликт не был решён мирным путём на основе принципов международного права.

В своём последнем интервью этот "радетель" интересов армянского народа, как всегда, врет и искажает правду о том, что происходило на переговорном процессе и вокруг Карабахского региона Азербайджана за время его руководства Арменией. Чтобы ввести в заблуждение армянский народ и международную общественность, Сержик пытается представить себя этаким "миротворцем" и "виртуозом" переговоров. Увы для С. Саргсяна, его окружения и всего армянского народа это совершенно не так.

Прежде чем перейти к той белиберде, которую он нёс в ходе интервью, хотелось бы отметить, что главной целью этого интервью является Н. Пашинян, которого его предшественник хочет выставить в неприглядном свете, взвалив все ошибки, промахи и ответственность за поражение во Второй Карабахской войне на него. Хотя как отметил Президент Ильхам Алиев, виновниками трагедии армянского народа и зачинщиками конфликта в целом являются Р. Кочарян и С. Саргсян, которые став одними из лидеров сепаратистского движения, предали интересы собственного народа и государства, в котором жили, развязали кровавый конфликт, который длился более 30 лет и унёс жизни десятков тысяч людей.

Пытаясь взвалить все на Н. Пашиняна, С. Саргсян не только критикует его за прошлое, укоряя в том, что тот сделав "революцию" в 2018 году, не позволил ему довести до конца процесс присвоения азербайджанских территорий, но и в том, что причины поражения Армении в войне и утраты оккупированных территорий есть следствие того, что Н. Пашинян "расстроил" отношения с союзниками по ОДКБ, "развалил" армию и начал раскулачивание зажравшихся представителей карабахского клана, вконец разворовавших страну.

С. Саргсян обвиняет Н. Пашиняна в том, что он согласился на капитуляцию и "отдал" оккупированные азербайджанские территории, мол взамен ничего не получил, а ещё обвиняет в том, что Никол согласился на демаркацию границ с Азербайджаном, открытие транспортных региональных коридоров и урегулирование отношений с Турцией, что, по его мнению, "предательство" национальных интересов армянского народа.

В попытках окончательно очернить ненавистного премьер-министра С. Саргсян предъявил ему обвинение в том, что он выступает больше как представитель Азербайджана, в чем довольно трудно заподозрить Никола Воваевича, который ничем не отличается по своим взглядам от ближайших оппонентов. Хотя Н. Пашинян довольно поздно, но наконец начал потихоньку понимать сложившиеся после войны новые геополитические реалии и пытается сделать робкие шаги навстречу мирным инициативам Президента Ильхама Алиева.

С. Саргсян стал изображать из себя этакого "миротворца", который всегда стремился к мирному решению конфликта и даже договорился до того, что стал обвинять Азербайджан в том, что он якобы нарушил взятые на себя обязательство не применять силу для решения конфликта, которые никогда азербайджанская сторона не брала. Забросив такую глупую дезинформацию, Сержик старался убить одним выстрелом двух зайцев: представить себя армянскому народу как жертва сговора ненавистных тюрков и не менее ненавистного Никола Воваевича, а также убедить мировое сообщество в "миролюбивых" намерениях армянской стороны, которая оккупировав 20% азербайджанской территории, изгнала оттуда почти 1 миллион беженцев, пытаясь присвоить оккупированные территории навсегда.

Вот почему, подвергая беспощадной критике Н. Пашиняна, С. Саргсян ещё раз накинулся на него за то, что тот осмелился даже размышлять о том, что, мол, если переговоры были бы продолжены, некоторая часть азербайджанских беженцев могла бы вернуться. Что для Сержика вообще является страшной крамолой, учитывая крайне острую форму его ментального расстройства, выраженного в тюркофобии и антиазербайджанизме. Послушав Сержика, так и хотелось ему сказать, что это не Пашинян предаёт свой народ (хотя пойдя на эти шаги, делает их вынужденно), это такие, как вы, отморозки принесли горе и мучения азербайджанскому и армянскому народам, развязав кровавую бойню во имя своих корыстных интересов и утопических идей о "великой Армении".

Рассказывая о своём мнимом "героизме" в ходе переговоров, Сержик, войдя в раж, стал рассказывать небылицы о том, что ещё на переговорах в Казани в 2011 году армянская позиция по некоему статусу практически была принята, но мол Азербайджан в последний момент отказался от мирного соглашения. Пользуясь молчанием сопредседателей, которые набрали в рот воды, он фантазирует, забывая о том, что в Казани Президент Ильхам Алиев высказал позицию Азербайджана, которую затем повторял вплоть до начала Второй Карабахской войны в сентябре 2020 года о том, что в случае мирного решения армянскому населению Карабахского региона может быть предоставлен статус автономии в составе Азербайджана.

Столкнувшись с принципиальной позицией Азербайджана, который не стал в угоду несправедливому миру жертвовать национальными интересами и идти на поводу у посредников, Сержик, как всегда, завизжал, продолжив в кулуарах уговаривать надавить на азербайджанскую сторону, которая резко отреагировала и завершила этот этап переговоров.

Вообще Сержик часто жонглирует фактами и искажает события в свою пользу, пытаясь обмануть армянский народ. Вот в интервью, говоря о событиях апреля 2016 года, он опять начал финтить, пытаясь доказать, что вооружённые столкновения он не провоцировал. Но для этого нужно напомнить непомнящему Сержику о том, что к этому моменту международные посредники стали советовать армянской стороне о необходимости исполнения 4 резолюций СБ ООН и решений Саммитов ОБСЕ в Лиссабоне и Будапеште. Чтобы избежать этого, он специально спровоцировал боевые столкновения, которые закончились для армянской армии плачевно.

После этого Сержик бросился рыдать и уговаривать союзников вмешаться, остановив наступление азербайджанской армии, обещая начать постепенное исполнение резолюций, начать вывод войск и прекратить оккупацию части территории Азербайджана. Однако как только азербайджанские войска прекратили огонь по просьбе из Москвы, он забыл про обещанное и затянул старые песни о независимом статусе для сепаратистов. А в своём интервью он говорит, что Никол обманывает, никаких устных обещаний армянская сторона не давала и вообще устно такие вопросы не решаются.

Откровенная ложь, которую распространяет в своём интервью бывший выпускник филологического факультета Ереванского госуниверситета, пытается прикрыть своим вторым липовым юридическим дипломом. Сержик, рассуждая о резолюциях СБ ООН, старается втереть очки гражданам Армении и говорит, что в них нет упоминания о выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных азербайджанских территорий и требовании о возвращении беженцев.

Любой мало-мальски грамотный человек, ознакомившись с текстом этих резолюций СБ ООН, за которые кстати голосовали все три страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, может найти там требование вывода войск и возвращения изгнанных оттуда азербайджанских жителей. Стараясь представить себя в лучшем свете, гражданин С.Саргсян вновь повторил свои старые тезисы о том, что некий неизвестный географии "арцах" никогда не будет в составе Азербайджана и что, по его ничтожному мнению, конфликт не окончен и должен решаться в рамках Минской группы ОБСЕ на основе то ли Мадридских, то ли неких новых "Мюнхенских" принципов, доселе неизвестных дипломатии.

Наверное, у Сержика дежавю, а то бы он уже знал бы, что вопрос статуса сгнил на свалке истории навсегда и никакие Мадридские, а тем более неизвестные Мюнхенские принципы более ни актуальны. Если же С. Саргсян мечтает о новой войне, для удовлетворения своей иллюзорной мечты вернуться во власть, то наверное ему стоит припомнить, как он, сверкая пятками, бежал из Карабаха как трусливый заяц, при первом же известии о приближении азербайджанских войск.

В очередной раз даже липовый коронавирус ему не поможет избежать справедливого возмездия. То, что С. Саргсян продолжает свою вредительскую деятельность, направленную на свержение премьера Н. Пашиняна, это однозначно, так как его лживое интервью, полное клеветы и дезинформации, ничем иным как политической диверсией назвать нельзя. Но кажется, что терпению властей в Ереване тоже скоро наступит конец и они припомнят неистовому Сержику все его прошлые и нынешние деяния, ведь запас терпения у них уже исчерпан. Премьер Н. Пашинян, наверное, имеет множество причин упечь Сержика в тюрьму, в особенности за то, что тот пытается свалить на него то, что он вроде и не делал никогда.

Обвиняя Н. Пашиняна в развале армянской армии, С. Саргсян умалчивает о том, что именно он стоял за незаконной торговлей оружием в Африке, которую осуществляли близкие к нему лица, получая вооружение прямо со складов. Пытаясь взвалить на нынешние ереванские власти отвественности за провал мирного процесса, что привело в конце концов к возобновлению боевых действий, Сержик умалчивает о том, что это он и его предшественник делали все, чтобы провалить мирный процесс, добиться интернационализации конфликта и присвоения азербайджанских территорий.

В общем грехов на С. Саргсяне достаточно, чтобы привлечь к уголовной ответственности и отправить его на нары.

Все реваншисты: Саргсян, Кочарян и им подобные должны зарубить себе на носу, что возврата к прошлому быть не может, всяческие попытки вернуть, попытаться добиться реванша будут пресечены железным азербайджанским кулаком. Президент Ильхам Алиев не раз предупреждал и предупреждает "любителей" вновь испытать эту терапию, что последствия будут для них непоправимы.