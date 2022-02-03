В Азербайджане выявлены 5 шпионов в связях с иностранными спецслужбами

В 2021 году Государственной пограничной службой Азербайджана были выявлены пять человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью разведывательно-подрывной деятельности.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было заявлено на отчетном совещании Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, посвященном итогам служебно- боевой деятельности в прошлом году.

Также было отмечено, что в рамках борьбы с терроризмом в прошлом году ГПС задержаны шесть человек, воевавших в зонах конфликтов за рубежом, 15 лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, обезврежены пять организованных преступных групп, занимающихся контрабандой, задержан 71 человек за нарушение границы, 41 нарушитель пограничного режима и 11 нелегальных мигрантов.