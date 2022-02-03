Скончался военнослужащий Госпогранслужбы

3 февраля в воинской части Государственной пограничной службы, расположенной в городе Евлах, в небоевых условиях скончался военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Набатализаде Джейхун Шахин оглу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС, должностные лица Государственной пограничной службы были командированы на место происшествия.

Совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводятся следственные мероприятия.