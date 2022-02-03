В Великом Национальном собрании Турции приняли Шушинскую декларацию

Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией была вынесена на обсуждение в комиссии по иностранным делам Великого Национального собрания Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе обсуждений была затронута важность документа.

В итоге комиссия сочла целесообразным вынести на обсуждение в парламенте Турции Шушинскую декларацию для утверждения.

Отметим, 1 февраля в парламент Турции поступил законопроект "Об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией".

1 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект закона "Об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой". После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении. Таким образом, Милли Меджлис утвердил Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", подписанную 15 июня 2021 года в городе Шуша.