Молодежь Азербайджана была готова к Победе, она просто не могла быть другой

И на полях 44-дневной войны наша молодежь показала, на что способна. Азербайджанская молодежь жила Победой. Она просто не могла быть другой.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя высказывания Президента Азербайджана Ильхам Алиев на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

Напомним, что, выступая на форуме, глава государства подчеркнул: в Отечественной войне роль молодежи была решающей, и мы по праву гордимся нашей молодежью. Выросло молодое поколение, которое, даже не видя Карабаха, шло на смерть за эту землю, за Родину, за национальное достоинство, сказал глава государства, отметив, что очень гордится азербайджанской молодежью.

44-дневная Отечественная война, которая закончилась победой и восстановлением территориальной целостности, легла на плечи нашей молодежи. Но мы эти плечи готовили к подобному грузу. В Азербайджане практически нет семей, которые в той или иной мере не затронула бы Первая карабахская война. Наша молодежь воспитывалась, думая о восстановлении справедливости и благородной мести. Наша молодежь не хотела жить в стране, чьи территории оккупированы Арменией. И это чувство, это неприятие сложившейся ситуации было вскормлено с молоком матери. Освобождение оккупированных территорий всегда было приоритетной темой для всех поколений. Об этом говорилось всегда и повсюду, об этом напоминали и на свадьбах, и на траурных мероприятиях. Мы всегда знали, что обязаны освободить свои земли и оставить будущим поколениям страну с полностью восстановленными границами. С этой мыслью жили мы, ветераны Первой карабахской войны. Мы старели, и чем дальше, тем больше росло беспокойство, что оставляем эту проблему нашим потомкам.

В такой атмосфере росли и формировались будущие освободители. Наша молодежь просто не могла быть другой. Плюс просветительская работа, воспитание патриотического духа, соответствующая работа в учебных заведениях, - все это сыграло свою роль. И на полях 44-дневной войны наша молодежь показала, на что способна. Не ошибусь, если скажу, что в последние десять-пятнадцать лет мы постоянно слышали обращения от молодежи к Верховному главнокомандующему отдать приказ о начале освободительной операции в Карабахе. Упорство оккупанта-Армении и несправедливое отношение к конфликту со стороны мирового сообщества дали нам понять, что кроме нас самих никто эту проблему не решит. Молодое поколение знало, что именно ему выпадет освобождать захваченные земли.

В апреле 2016 года наша молодежь прошла серьезное испытание. Мы видели, как молодежь страны сплотилась вокруг происходившего на фронте, независимо от того, на передовой, в прифронтовой зоне или далеко от места боев находилась. В республике не осталось ни одного уголка, где бы молодые люди не выражали свою поддержку армии и готовность пожертвовать собой ради восстановления территориальной целостности страны.

На Молодежном форуме Президент Ильхам Алиев сказал, что знал, что мы рано или поздно должны будем силовым путем вернуть свои земли. Нам этого не избежать. Этой мыслью жил глава государства. Он делал все, чтобы Вооруженные силы были оснащены самой современной техникой, чтобы армия имела возможности для проведения широкомасштабных учений. Все это было нацелено на Победу, и все, что делалось, делалось для ее приближения. Азербайджанская молодежь жила мечтой о Победе. Молодые люди, отправляясь на службу в армию, говорили о том, что хотят участвовать в боях за родные земли. Солдат в окопе, когда ему давали возможность передать привет родителям, в первую очередь говорил о том, что ждет приказа Верховного главнокомандующего, и только потом передавал привет матери.

Президент Ильхам Алиев рассказывал, как несколько часов ехал по бездорожью, в первый раз направляясь в Шушу. И тогда, и теперь, когда в город ведет благоустроенная современная Дорога Победы, глава государства, по его словам, не перестает удивляться тому, как наша молодежь, наши солдата, преодолев бездорожье и горные тропы, сохранили в себе силы карабкаться по скалам и освобождать Шушу.

Хочу сказать, что молодежь не оторвана от общества. Когда народ сплачивается вокруг своего лидера, всецело поддерживает его, это единство придает силу нашей молодежи. Любовь к Родине, нетерпимость к оккупации были и остаются превыше всего. Все тридцать лет оккупации для нашей молодежи приоритетом, первостепенной задачей, даже если об этом на каждом шагу не говорилось, была Победа. Молодежь жила этой мыслью, это ощущалось повсеместно.

Помню, будучи командиром корпуса, я как-то отправился на позиции на Муровдаг. Дело было в 1996 году, тогда у страны были большие трудности, снабжение армии не было таким, как сейчас. На посту, расположенном на высоте три с половиной тысяч метров над уровнем моря, встретился с солдатами. Во время беседы спросил "какие вопросы и просьбы?" и не услышал ни одной жалобы. Тогда я посмотрел на прохудившиеся ботинки одного из солдат и спросил, почему он не говорит о своей проблеме. А он ответил: я знаю, что стране сейчас трудно. Никто не учил этого солдата такому пониманию. Он знал, в какой ситуации находится его страна, и честно нес службу в нелегких условиях без жалоб и просьб...

У поколения молодежи 90-х, повзрослевшей в нелегкие времена, родились дети, которые воплотили в жизнь мечту своих отцов.

Лейла Таривердиева