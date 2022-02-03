Кассетные бомбы в Евлахе

Во время Второй карабахской войны армянская армия, терпя сокрушительное поражение по всем фронтам, открывала огонь по мирному населению Азербайджана. Под ракетными ударами оказались города, которые находились вдали от зоны боевых действий. Это были Гянджа, Барда и Евлах.

Причем удары наносились именно по густонаселенным улицам, где нет военных объектов, ночью, пока все спали. Армянская оккупационная армия таким образом хотела отомстить, убив как можно больше мирных жителей. Использовалось также запрещенное оружие и боеприпасы. После окончания 44-дневной войны армянские диверсанты попытались устроить теракты. Все эти факты выявлены, задокументированы и доказаны.

Первого февраля был выявлен еще один факт того, что армянская оккупационная армия использовала против мирных азербайджанцев запрещенное оружие. Так, Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) сообщило о взрыве военного боеприпаса в Евлахском районе.

Согласно сообщению, 1 февраля житель села Шурабад Евлахского района Микаилов Исмаил Видади оглу, 1996 года рождения, во время осуществления сельскохозяйственной деятельности коснулся неизвестного предмета и погиб в результате взрыва.

Взрывные устройства, обнаруженные агентством на территории, определены, как боеприпасы кассетного типа. Международная конвенция по кассетным боеприпасам, подписанная в Осло в 2008 году, запрещает производство, использование, транспортировку и сбор кассетных боеприпасов.

Сегодня министерство внутренних дел (МВД) распространило дополнительную информацию о взрыве в Евлахе, в результате которого погиб гражданин Азербайджана. Согласно заявлению, проведены необходимые мероприятия по факту гибели 1 февраля на пастбище "Ширинбулаг" на территории поселка Аран Евлахского района жителя Дашкесанского района Исмаила Микаилова в результате взрыва обломка кассетной бомбы, запущенной противником в ходе Отечественной войны. Сотрудники полиции и прокуратуры района обнаружили на месте происшествия еще 17 кассетных бомб и обезвредили их.

Отметим, что Евлах находится очень далеко от зоны, где велись боевые действия. То, что и там обнаружены кассетные боеприпасы, еще раз говорит о том, что проигрывающая армянская армия воевала с мирным азербайджанским населением.

Боеприпасы такого типа неоднократно использовались армянскими вооруженными силами в 44-дневной Отечественной войне как во фронтовых регионах, так и против мирного населения в городах Азербайджана. Использование Арменией оружия, запрещенного конвенцией, вновь свидетельствует о грубом нарушении ею международных правовых норм, и ненависти в отношении мирного населения.

Кассетные боеприпасы запрещены международным правом из-за их повсеместного и неизбирательного действия и опасности для гражданского населения. Обычно они взрываются в воздухе и разбрасывают десятки, даже сотни небольших бомб на территорию размером с футбольное поле, суббоеприпасы часто не взрываются при первоначальном ударе, оставляя неразорвавшиеся снаряды, которые действуют как мины.

Найденные в Евлахском районе Азербайджана кассетные бомбы являются еще одним прямым доказательством того, что Армения нарушала международные конвенций и совершала военные преступления против мирных жителей нашей страны.

Отметим, что сотрудники ANAMA обнаружили и обезвредили многочисленные боеприпасы такого типа и на освобожденных от оккупации территориях. Агентство регулярно проводит просветительские мероприятия в районах, пострадавших от войны, об опасности мин и взрывных устройств и придает особое значение вопросам защиты населения от таких рисков, последствий взрыва боеприпасов, а также создания безопасного климата.

Для этого среди сельских жителей, частных предпринимателей и лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, проводится просветительская работа. ANAMA обратилась к нашим гражданам и призывает не прикасаться к неизвестным предметам и не посещать без надобности опасные территории. Просьба звонить по номерам 102 и 112 при обнаружении подозрительных и неизвестных предметов.