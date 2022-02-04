Азербайджан не допустит навязывания молодежи чужих идеологических штампов

Слова Президента Ильхама Алиева о неприемлемости глобалистских подходов в отношении Азербайджана следует воспринимать именно в контексте того, что наше государство и его политическое руководство не приемлет навязывания внешних политико-идеологических штампов и самостоятельно намерено развивать страну с учетом национальных традиций и интересов.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Мусабеков подчеркнул, что это вовсе не означает изоляцию от мира, а тем более от технических достижений, составляющих материальную основу глобализации. Ведь в нашем мире современные средства связи, в особенности цифровые технологии и интернет, мобильная связь, гражданская авиация и высокоскоростные поезда укрепляют коммуникацию людей, делают прозрачными границы, увеличивают миграционные потоки, и вряд ли этот процесс может быть остановлен и обращен вспять, подчеркнул он.

"Просто в глобализирующемся технологически и экономически мире необходимо найти место своей стране и научиться понимать протекающие процессы и ограждать национальные интересы. Ну, и пресекать и ограничивать стремление определенных политико-идеологических структур, стремящихся подчинить все человечество собственным представлениям о мире, отвечающих интересам узкой группы извлекающей из собственного привилегированного положения чрезмерные доходы и выгоды", - сказал политолог.

Глобализация, отметил он, имеет несколько обличий и исторически разворачивается одновременно с развитием цивилизации. В некотором смысле распространение мировых религий, а именно христианства, ислама, образование первых полиэтнических империй (персидской, греко-македонской, римской, китайской) также можно считать частью процесса глобализации. В 19-20-х веках глобализация приняла форму колониальных империй, ведущих европейских держав, разделивших мир между собой. Коммунистическая идеология, социалистический лагерь, возглавляемый СССР, также, по словам нашего собеседника, представлял собой форму глобализации, альтернативной либерально-капиталистической модели, продвигаемой США. Крах СССР и социалистического лагеря создал у идеологов либерально-капиталистической модели общественного устройства иллюзию ее безальтернативности и глобальной победы.

"Фактически данная модель стала тотально навязываться повсеместно, без учета национальных, религиозных, исторических особенностей тех или иных стран. Но жизнь показала ошибочность подобных притязаний. Крах так называемой "арабской весны", провал Запада в Афганистане, растущее влияние в мире Китая, отказ России двигаться в форватре США, самостоятельная политика Ирана, Турции и других стран наглядно продемонстрировали ограниченность западной модели глобализации. Президент Ильхам Алиев совершенно прав, говоря о неприемлемости глобалистских подходов в отношении Азербайджана. Наше государство и его политическое руководство не приемлет навязывания внешних политико-идеологических штампов и намерено самостоятельно развивать страну в соответствии с национальными традициями и интересами", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева