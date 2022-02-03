Главы МИД Азербайджана и Венгрии провели совместную пресс-конференцию

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Венгрии Петер Сиярто провели совместную пресс-конференцию, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что Петер Сиярто находится с визитом в Азербайджане. В рамках визита состоялось несколько официальных встреч.

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