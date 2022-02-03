Турция рассматривает отношения с Азербайджаном как историческую ответственность

Турция придает большое значение поддержанию отношений с Азербайджаном на высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран на заседании комиссии Великого национального собрания (парламент) по внешним связям, на котором была одобрена Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

"Азербайджанские инвестиции в Турцию превысили 20 миллиардов долларов, а турецкие инвестиции в Азербайджан - 12 миллиардов долларов. Мы подписали различные соглашения в военной и других областях, расширили масштабы совместных военных учений. Турция рассматривает свои отношения с Азербайджаном в качестве исторической и юридической ответственности", - сказал Кыран.