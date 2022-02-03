Собираются доказательства фальсификации албанских церквей армянами

"Армяне оставили следы на наших памятниках, в связи с этим мы сейчас собираем доказательства".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сообщил министр культуры Анар Керимов.

Говоря о создании рабочей группы, министр подчеркнул, что в нее входят специалисты, знающие албанскую историю, культуру, письменность. "В данном направлении ведется работа с международными экспертами в области албановедения, планируется их приглашение в Азербайджан. Как вы знаете, мы не можем поехать в эти районы из соображений безопасности. На следующих этапах мы вместе с местными и международными специалистами отправимся на территории, где находятся армянизированные албанские памятники, все факты будут документированы и представлены международному сообществу".