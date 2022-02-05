Азербайджанская молодежь понимает

В мире есть силы, которые под видом глобализации пытаются внести раскол в азербайджанское общество. И самой удобной мишенью в подобных случаях, как правило, является молодежь.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя мысли, прозвучавшие в выступлении Президента Азербайджана на Молодежном форуме 2 февраля.

Напомним, что, выступая перед молодежью, глава государства отметил, что национальные духовные ценности составляют основу Азербайджанского государства. Уверен, что, сохраняя эти ценности, наше государство будет еще более могущественным, а наш народ - будет вечно свободен и независим. Президент страны подчеркнул, что азербайджанский народ веками передавал из поколения в поколение эту национальную идеологию, национальные особенности, защищая таким образом себя от ассимиляции и стороннего влияния. Азербайджанскую молодежь, отметил он, необходимо и впредь воспитывать в духе патриотизма.

По словам Фикрета Садыхова, семейные ценности и национальные традиции в Азербайджане всегда передавались из поколения в поколение. Люди у нас свято чтили эти ценности, придавали им большое значение и передавали последующим поколениям. Это происходило и в тот период, когда мы не были независимым государством, а входили в состав разных образований, подчеркнул наш собеседник. Язык, Родина, традиции для нас всегда были святыми понятиями. Важно, что и сегодня наша молодежь это хорошо понимает, ценит и реализует. Политолог особо отметил, что все мы были свидетелями патриотизма и силы воли наших молодых современников, которые освобождали оккупированные Арменией земли. Они это делали бескорыстно, бесстрашно, демонстрируя образцы героизма, сражаясь за каждую пядь родной земли.

"При этом, конечно, есть внешние силы, которые под видом глобализации пытаются внести раскол в наше общество. И самой удобной мишенью в подобных планах, как правило, является молодежь, на которую нацелены все идеологические инсинуации внешних сил. Прекратят ли эти силы свои попытки? Думаю, нет. Думаю, они будут и впредь продолжать свою разрушительную деятельность. И давать им отпор возможно только тогда, когда мы основываем свои действия на умении и желании чтить наши национальные ценности, беречь территориальную целостность, единство и стабильность в стране, на желании созидать будущее и верить, что это созидание приведет к формированию мощного Азербайджанского государства", - сказал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева