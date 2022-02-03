https://news.day.az/politics/1432510.html Венгрия уделяет особое внимание вопросу разминирования Карабаха
Венгрия уделяет особое внимание вопросу разминирования Карабаха
На сегодняшней встрече с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто было подчеркнуто, что одной из самых больших проблем в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана является разминирование. Венгерская сторона уделяет этому вопросу особое внимание.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в Баку.
По его словам, год назад венгерская сторона внесла свой вклад в процесс разминирования освобожденных территорий Азербайджана.
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