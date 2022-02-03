Омбудсман Азербайджана обратилась к международной общественности

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с гибелью мирного жителя Азербайджана в результате взрыва кассетных бомб, применявшихся Арменией во время войны.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в Аппарате омбудсмена.

Как отмечается в заявлении, в результате обстрела с 27 сентября 2020 года со стороны ВС Армении с применением тяжелых артиллерийских установок и запрещенного оружия густонаселенных пунктов Азербайджана, объектов социального назначения, исторических и культурных объектов, а также объектов стратегического значения страны им был нанесен серьезный ущерб, погибло и было ранено много людей. Как известно, 6 октября 2020 года подвергся атакам с применением ракет кассетного типа основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан в густонаселенном Евлахском районе, находящемся вдали от зоны боевых действий.

В заявлении отмечается, что 1 февраля 2022 года на территории Евлахского района в результате взрыва кассетной бомбы погиб местный житель Исмаил Микаилов (1996 года рождения). Отказ Армении предоставить полные и точные карты заминированных территорий остается серьезной угрозой, приводя к гибели людей.

"В связи с этим призываю международные организации, омбудсменов и национальные правозащитные институты зарубежных стран выразить отношение к нарушениям Арменией прав человека и предпринять меры в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении омбудсмена.