https://news.day.az/politics/1432582.html Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Литву
Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Литву
Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Литву.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
Делегацию в Вильнюсском международном аэропорту встретили председатель комитета по экономике Сейма Литвы, руководитель группы межпарламентских связей с Азербайджаном Казис Старкявичус, посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас, посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев и другие официальные лица.
В ходе визита запланированы встречи председателя Милли Меджлиса с официальными лицами Литвы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре