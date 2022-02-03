В МИД Украины поступило обращение с просьбой начать процедуру признания Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, обращение подписала депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Людмила Марченко.

В письме, поступившем в Верховную Раду за подписью сопредседателя Рады азербайджанцев Украины, председателя "Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины" Хикмета Джавадова, был поднят вопрос о признании Ходжалинского геноцида, говорится в обращении.

То, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечества, подтверждено законодательными органами многих стран и международными организациями. Признание Ходжалинской трагедии геноцидом поспособствует восстановлению исторической справедливости, а также укреплению дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном, отмечается в обращении.

Людмила Марченко, воспользовавшись своими депутатскими полномочиями, попросила министра иностранных дел Дмитрия Кулебу начать процедуру признания геноцида.

Напомним, что в октябре прошлого года при поддержке Милли Меджлиса и Госкомитета по работе с диаспорой состоялся визит в Азербайджан участников межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан. Украинские депутаты, побывавшие в Гяндже и Агдаме, в совместном заявлении по итогам визита отметили, что испытали ужас, став свидетелями последствий армянского террора, они заявили, что мир не должен оставаться равнодушным к этому террору.