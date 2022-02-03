Маяковский и думы: кому выгодно засилье армян в руководстве российских СМИ?

Занимающаяся всем и сразу, бывшая ведущая скандально известно передачи "Дом-2" Ксения Собчак сообщила о том, что заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки станет генеральным директором "ТНТ".

"Тина Канделаки становится вместо Петренко гендиректором "ТНТ".Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением "Матч ТВ" и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок. Поздравляю дорогую подругу!" - написала Собчак.

Подругами их назвать можно, рассуждая чисто саркастически. Совершенно очевидно, что Собчак и сама не прочь была бы "порулить" каким-либо телеканалом. Что до Канделаки, что она давно шла к успеху. Она всегда знала, чего хочет и как этого добиться. К примеру на журфак Тбилисского университета она перевелась при содействии политика и журналиста Гиви Таргамадзе, с которым у нее, как утверждают СМИ, был роман.

Позже, на первых порах ее телевизионной карьеры, она поддерживала связь с одним из криминальных авторитетов по имени Вахтанг из организации "Мхедриони", основанной политиком и "вором в законе" Джабой Иоселиани. Потом она переехала в Москву. Причем, по утверждению ряда СМИ, отъезд был вынужденным и был связан с тем, что Канделаки завела романы сразу с несколькими грузинскими политиками, что по местным строгим меркам было недопустимым.

В Москве она долго искала, куда бы приткнуться, пока ей не повстречался известный в прошлом актер Станислав Садальский. Он забрал ее на радио "Серебряный дождь" и сыграл впоследствии большую роль в профессиональном становлении, ввел в круг столичной богемы. "У нее тогда росли усы, она была чудовищна одета", - вспоминал позже Садальский, по мнению которого с умом у Тины Канделаки большая напряженка, а продвигаться ей в большей степени помогает ее хитрость.

Насчет умственных способностей Тины Гивиевны нельзя не согласится. "Блистать" она может только своей скороговоркой, а ее необразованность видится при встрече с любым интеллектуалом. К примеру, чсс таким, как Максим Шевченко, которого Канделаки имела неосторожность пригласить на интервью на телеканале RTVI. Канделаки изо всем своих скудных сил пыталась "ужалить" Азербайджан, но Шевченко спокойно и аргументировано доказывал, как глубоко лжива и неправа Тина Гивиевна. И ее предвзятость, а также примитивность мышления, стали видны всем и каждому.

Так что, скажем тактично, своим успехам она обязана не интеллекту, а совсем иным талантам. К примеру, в в 2006 засветилась и в криминальных новостях, когда вместе с российским миллиардером Сулейманом Керимовым попала в Ницце в ДТП. Что она такого вытворяла в машине Керимова, что в итоге произошла авария, сейчас уже и не важно. Потому, что Тина, для которой Керимов был одним из способов достижения известности и финансового успеха, быстро нашла ему замену.

Один из последних, с кем ей приписывали роман, был депутат ГД РФ Рауль Арашуков, который был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Вспоминаю об этом, дабы было понятно, кто и как покровительствовал Канделаки, которая никогда не отличалась разборчивостью в выборе путей достижения цели.

Самое забавное же состоит в том, что она никогда особо не вспоминала о своих греческих корнях. Хотя, ее папа является этническим греком. Тина Гивиевна , родившаяся в Грузии, поддержала и действия РФ против этой страны в августе 2008 года, обвинив во всем Михаила Саакашвили. Тоже, согласитесь, примечательный штрих к портрету дамы, при каждом удобном случае выпячивающей не только изрядно обвисшую грудь, но и свое , по матери, армянское происхождение.

При этом, замечу, я знаю немало этнических армян в российских СМИ, которые никогда не опускались до лжи в адрес Азербайджана и Турции. Канделаки же другая. Она не раз тиражировала чушь и ложь про нашу страну. По сути, родившись в Грузии и проживая в Москве, эта дама, отцом которой является грек, превратилась в кондового армянского мифотворца, в азербайджанофоба и тюркофоба.

И нет ничего удивительного в том, что Канделаки примерялась к креслу гендиректора именно телеканала ТНТ. Общеизвестно, что шоу "Comedy Club" во многом определило "лицо" ТНТ на долгие годы вперёд,. А кто является основателями "Comedy Club Production"? Правильно, Артур Джанибекян и Гарик Мартиросян. Так что, засилье армян в руководстве российских СМИ продолжается.

А что писал Маяковский в стихотворении "Послушайте!"? Поэт задавался вопросом: "Если звёзды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?". Такой же вопрос возникает и при виде того, как в руководстве российских СМИ оказываются носители сомнительных , а порой и вовсе порочных талантов армянской национальности, неизлечимо страдающие азербайджанофобией и тюркофобией. Кому это нужно - вопрос риторический.