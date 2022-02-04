Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию
Великое национальное собрание (парламент) Турции в четверг ратифицировало Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
Как сообщает Day.Az, внесенная на обсуждение в Комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация была высоко оценена Комиссией и передана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа.
За принятие документа проголосовали 266 депутатов.
Напомним, что Милли Меджлис (парламент) Азербайджана 1 февраля вынес на обсуждение и принял законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
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