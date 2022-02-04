Шушинская декларация: гарантия безопасности и развития всего региона

Автор: Пярвин Мирзазаде

1 февраля 2022 года произошло важное историческое событие, которое предопределит будущее отношений между Азербайджаном и Турцией на долгие времена и навсегда войдёт в историю двух стран, как одно из самых знаменательных дат. Парламент Азербайджана ратифицировал Шушинскую Декларацию о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, подписанная 15 июня 2021 года в городе Шуша Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

3 февраля 2022 года Великое Национальное Собрание Турции также ратифицировало Шушинскую Декларацию.

Этот важный исторический документ имеет огромное значение для отношений между двумя братскими странами. Впервые в новейшей истории два тюркских государства поднимают межгосударственные отношения с уровня стратегического партнёрства на уровень союзничества, заложив основу для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества всего Тюркского мира.

Место и дата подписания этого исторического документа было выбрано не случайно. 15 июня 1993 года Великий Гейдар Алиев вновь возглавил Азербайджан, который находился на пороге Гражданской войны и терял территории в результате наступления армянской армии, а Шуша-это жемчужина Азербайджана, сердце Карабаха, которая была захвачена 8 мая 1992 года в результате предательства и бестолковости тогдашнего руководства и освобожденная в результате беспредельной храбрости и уникальной военной операции азербайджанской армии 8 ноября 2020 года.

Как известно, Азербайджан является активным членом Движения Неприсоединения и в настоящее время председательствует в нем. Членство в Движении Неприсоединения предусматривает внеблоковый статус государства участника этого влиятельного международного объединения. Азербайджан не является членом каких-либо военно- политических организаций и никогда не стремился стать членом одной из них. Кроме того, у Азербайджана до сих пор никогда не было юридически оформленных союзнических отношений ни с одной страной мира.

Однако ситуация в мире стремительно меняется, отношения между конкурирующими военно-политическими блоками все более обостряется. Отныне принципы международного права и справедливости отходят на второй план, все более уступая место силовому давлению и вооруженной силе.

В этих условиях Азербайджану необходимо было определиться с выбором союзников и естественно таким союзником оказалась братская Турция, которую связывают с Азербайджаном историческая, этническая и культурная общность.

То что Турция является членом НАТО не мешает ей иметь союзнические отношения с другими странами, что абсолютно не нарушает устав Северо-Атлантического Альянса. И естественно, что и Азербайджан и Турция выбрали путь дальнейшего укрепления всесторонних связей между странами, которые основаны на исторической фразе Общенационального Лидера Гейдара Алиева "Азербайджан и Турция- один народ, два государства", и подняли уровень отношений до союзнических.

Отношения двух братских государств поступательно развивались с момента восстановления независимости Азербайджана в октябре 1991 года. Турция первая признала независимость Азербайджана в ноябре 1991 года, первой установила дипломатические отношения в январе 1992 года и первой открыла Посольство в Баку, подав пример другим странам мира.

С того момента почти более 30 лет два братских государства поддерживая друг друга шли навстречу к более тесным отношениям, подавая пример другим тюркским странам.

Новый этап азербайджано- турецких отношений начался с приходом к власти в июне 1993 года Президента Гейдара Алиева, который с первых же дней начал активизировать братские отношения между Азербайджаном и Турцией. Именно тогда начался процесс создания правовой базы в отношениях между двумя странами, который охватил в дальнейшем все сферы межгосударственных отношений.

Президент Ильхам Алиев вывел отношения между странами на новый уровень стратегического партнёрства, сделав их краеугольным камнем внешней политики Азербайджана. Именно стратегические отношения между Азербайджаном и Турцией, которые отныне не только координировали свои шаги на международной арене, но и старались совместно инициировать новые инициативы, которые бы охватывали не только оба государства, но и другие страны и регионы, стали важным фактором развития современных международных отношений.

Значительное влияние на дальнейшее сближение и укрепление братских связей между двумя странами играют личная дружба между двумя лидерами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые ещё больше цементируют межгосударственные отношения. Эти отношения отличаются искренностью и открытостью, которые свойственны лишь настоящим братьям не только по крови, но и по духу. Вот почему многие инициативы, выдвинутые совместно лидерами Азербайджана и Турции, сразу же находят поддержку у лидеров других государств мира.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган стали инициаторами создания нового объединения тюркских государств Тюркского Совета, который в 2021 году был преобразован в Организацию Тюркских государств, объединившую все тюркоговорящие страны мира, а также Венгрию в качестве наблюдателя, имеющую исторические тюркские корни.

Впервые в мировой истории удалось объединить тюркские страны, создав единый Тюркский Мир от границ Китая до Восточной Европы. Всестороннее сотрудничество в рамках этой организации нового типа может стать примером нового вида международных отношений, когда этническая близость способствует развитию политических, экономических и культурных связей между братскими странами.

Важным моментом отношений между двумя государствами стала полная поддержка Турцией справедливой борьбы азербайджанского народа за восстановление территориальной целостности и изгнания оккупационных армянских сил со своей территории. На протяжении долгого времени Турция, как член Минской группы ОБСЕ, делала все возможное для мирного разрешения конфликта на основе 4 резолюций СБ ООН и решений Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года, призывая партнёров по Минской группе оказать необходимое давление на Армению, но армянская сторона продолжала вести себя вызывающе и не реагировала на эти призывы.

Одновременно Турция делала все необходимое для военного строительства в Азербайджане обучая кадры, поставляя необходимое оборудование и технику, модернизируя инфраструктуру. Параллельно Турция активно поддерживала Азербайджан на всех международных площадках, где была представлена, выступая из национальных интересов братского государства.

Вторая Карабахская Война и достигнутая Азербайджаном победа в ней явилась апофеозом тех стратегических отношений, которые во время войны стали союзническими. Опираясь на всестороннюю поддержку братской Турции, Азербайджан разгромил наглого врага, освободив оккупированные территории. Турция не только оказала необходимую помощь, но и не позволила Армении и ее покровителям интернационализировать ситуацию, не допустив вмешательства внешних сил.

Завершение конфликта открыло новую страницу в развитии отношений между странами региона. Выдвинутая по инициативе Президента Турции Р. Эрдогана платформа экономического развития по формуле 3+3 может стать основой мира и стабильности в регионе.

Немаловажным фактором двусторонних связей между странами является экономическое сотрудничество, ведь не даром через территорию Турции проходят все важные стратегические экспортные нефти и газопроводы, через которые осуществляется поставка энергоресурсов Каспия на рынки Европы и других стран, а также железная дорога Баку-Тбилиси- Карс, ставшая важным звеном транспортного сухопутного сообщения Евроазиатского субконтинента.

Завершение конфликта позволяет ещё больше развить этот сектор экономики, ведь предстоящее открытие Зангезурского коридора позволит наладить новый региональный транспортный путь, который станет важным составляющим звеном между Азербайджаном и Турцией с выходом на Иран и страны Европы.

Безусловно, что такое развитие отношений между братскими странами требовало юридического закрепления союзнических отношений, которые станут примером межгосударственных отношений для других стран. Президент Ильхам Алиев, который много делает и делал для укрепления братских отношений с Турцией, всегда отмечал важность всестороннего сотрудничества с ней как основу безопасности и устойчивого развития Азербайджана.

Подписанная Шушинская Декларация не только закрепила юридически союзничество между странами, но и стала программой действия до 2040 года. Опираясь на Шушинскую Декларацию обе страны продолжат укреплять свои позиции на международной арене, готовые прийти на помощь друг другу при первой же опасности.

Шушинскую Декларацию можно назвать дипломатическим триумфом Президента Ильхама Алиева, который возглавляя Азербайджан одержал безоговорочную победу во Второй Карабахской Войне и освободил оккупированные азербайджанские территории. В целях дальнейшего укрепления независимости и безопасного развития страны, подписание Декларации закрепило отношения с союзником, который не позволит кому-либо помешать развитию независимого Азербайджана.

Таким образом, эта Декларация один из гарантов развития независимости Азербайджана, у которого есть брат-Турция, который всегда рядом плечом к плечу в радости и в горе, готовая отстаивать интересы братского государства.