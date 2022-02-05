Карабах превращается в логистический хаб региона

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня, когда освобожденные территории Азербайджана восстанавливаются быстрыми темпами, создаются новые экономические проекты, умело и планомерно модернизирована транспортная инфраструктура, а на пороге открытие коммуникаций и строительство железных дорог, Карабах постепенно превращается в главный логистический хаб на Южном Кавказе, откуда будут проходить все транзитные и логистические узлы. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву регион ныне обсуждается не в контексте войны или конфликта, а с точки зрения будущего, развития и мира. Все это результат умной и дальновидной политики главы государства, внимание которого сфокусировано на развитии региона, что создаст еще большую возможность развиваться не только нашей стране, но и нашим друзьям и соседям. Разблокировка коммуникаций и транспортных артерий станет серьезным толчком в укреплении благосостояния населения и повышении качества жизни людей.

Все эти темы как раз и обсуждались на Молодежном форуме, который состоялся 2 февраля и где принял участие Президент Ильхам Алиев. Глава государства поздравил молодежь, выступил со вступительной речью, а далее форум продолжил работу обсуждениями. Участники и Президент Ильхам Алиев провели долгую и плодотворную беседу. Отвечая на вопрос о том, какие задачи на очередном этапе стоят перед молодежью в работе по возрождению, благоустройству, созиданию, реконструкции освобожденных от оккупации земель, и какие готовятся инициативы и проекты, глава государства подчеркнул, что восстановительные работы приняли широкий размах. По его словам, в нынешнем году уже начнутся как традиционные, то есть, инфраструктурные, работы, так и строительство жилых зданий для бывших вынужденных переселенцев.

"Что касается инфраструктурной работы, то в прошлом году мы создали всю нашу энергетическую сеть. Как вам известно, армянам было дано время, чтобы они покинули Кяльбаджарский и Лачинский районы. К сожалению, за это время они вырубили наши леса, сожгли дома, а также разрушили находившиеся там гидроэлектростанции. Поэтому в прошлом году мы уже приступили к этой работе. В этом году на освобожденных землях будут построены 5 гидроэлектростанций. Это усилит наш общий энергетический потенциал. В то же время каждый новый инфраструктурный объект способствует созданию рабочих мест. К примеру, многие из тех, кто работает в Шуше в отеле и других местах, являются детьми шушинцев, шушинцами. Правда, они были детьми, они так же молоды, как и вы, но они уже работают там. С возрождением всех наших городов эти рабочие места должны предоставляться в первую очередь молодежи, обладающей современными знаниями, молодежи из освобожденных районов", - сказал глава государства.

Среди планируемых в этом году проектов было отмечено завершение строительства села Агалы: "Это - пилотный проект, имеющий большое символическое значение, потому что бывшие переселенцы вернутся на родную землю уже в нынешнем году, а село Агалы является олицетворением намерений государства. В этом проекте нашло отражение то, на каком уровне Азербайджан хочет видеть эти земли, какие удобства страна готовится создать для людей. Но в то же время это - пилотный проект". По словам главы государства, оценка работе, проводимой по данному проекту, будет дана позже, будет проведен анализ, очередные проекты будут учитывать этот анализ: "Но это носит очень большой символический характер, ведь получается, что не прошло и двух лет после войны, а мы уже где-то весной-летом хотим разместить там жителей села Агалы. Не прошло и двух лет, а возвращение уже начинается. Это имеет очень большой символический смысл".

Президент Ильхам Алиев рассказал о том, что в 2022 году будет открыт Зангиланский аэропорт, где тоже будет открыто достаточное количество рабочих мест, в том числе для молодежи, а среди инфраструктурных проектов указал на открытие Зангезурского коридора: "В 2023 году железная дорога будет доведена до границы с Арменией, идет также строительство автомобильной дороги. То есть, молодежь активно участвует во всех этих делах. В настоящее время тысячи людей работают там в различных отраслях. Если учесть, что освобожденные земли будут реконструированы по модели "Умный город", "Умное село", зеленая энергетическая зона - все эти новые сферы, новые профессии, конечно, будут находиться в распоряжении молодежи. Потому что эти новшества, связанные с Четвертой промышленной революцией, в Азербайджане в первую очередь усваиваются молодежью, и мы будем осуществлять эту политику по линии молодежи".

Все, о чем рассказал господин Президент, является большим скачком вперед для Азербайджана - как в политическом, так и экономическом плане. Ведь благодаря усилиям главы государства термин "Зангезурский коридор" уже прочно вошел в международный лексикон, это выражение часто используют иностранные журналисты, политики, дипломаты. Зангезурский коридор обеспечит прямое сообщение с Нахчываном, а также между Китаем и Южной Европой по транспортному коридору Восток-Запад. Кстати, Зангиланскому аэропорту, как и Физулинскому, присвоен статус международного, и это очень верный шаг, потому что в восстановленный Карабах, Шушу, Зангилан, Физули (который мы застали неузнаваемым, буквально городом-призраком) и на другие прекрасные земли Азербайджана будут прибывать иностранные туристы. Нет никаких сомнений, что гости, которые будут прибывать на освобожденные территории Азербайджана будут восхищены и поражены результатами труда нашего народа-строителя, народа-созидателя. То есть у Карабаха есть и такой огромный потенциал.

Стоит еще отметить, что в Зангилане будут созданы современный транспортно-логистический центр, железнодорожный узел, автомобильные дороги - вся эта инфраструктура, будут летать транспортные, пассажирские самолеты. Об этом, в частности, рассказал Президент Ильхам Алиев 20 октября 2021 года на встрече с представителями общественности Зангиланского района. Глава государства в тот день поведал, что Зангилан станет транспортно-логистическим центром нашей страны, потому что отсюда проходит Зангезурский коридор, строится железная дорога, автодорога Горадиз-Агбенд: "Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся желаемого. Хотя вначале армянская сторона сопротивлялась, сейчас они уже сами согласились с этим. Здесь, конечно, мягко говоря, немаловажна и наша роль. Поэтому уже решается вопрос открытия автодороги, решается вопрос железной дороги".

С того дня прошло почти 4 месяца, и, как мы видим сегодня, все, о чем говорил Президент Ильхам Алиев стремительными темпами воплощается в реальность. Азербайджан не просто строит планы, он их реализует, и умеет это делать оперативно. В постконфликтном развитии региона транспортной инфраструктуре отводится особая роль. По инициативе Азербайджана действует несколько транспортных артерий, встроенных в маршруты Север-Юг и Восток-Запад. Завершение же карабахского конфликта открыло новые возможности, которыми по инициативе опять же Азербайджана смогут воспользоваться все региональные государства, а через них и более дальние партнеры.

По мере восстановления населенных пунктов и социальной инфраструктуры в эти края начнут возвращаться люди, а железная дорога - это наиболее удобный и дешевый способ передвижения или отправки грузов. Как показывает опыт, поезда в Азербайджане, в каком бы направлении они не следовали, никогда не ходят пустыми. Со временем маршруты вокруг восстанавливающегося Карабаха приобретут стратегическое значение, став частью всех региональных коридоров.

Азербайджан объединяется с Нахчываном и Турцией. В то же время Армения получит железнодорожную ветку в Россию. Также будет существовать железнодорожное сообщение между Россией и Ираном через территорию Нахчывана. Между Ираном и Арменией также будет железнодорожное сообщение. Одним словом, восстановление Карабаха под чудким руководством Президента Ильхама Алиева выгодно всем странам региона.

Несомненно, наша страна во всех этих проектах играет ключевую роль магистрального государства. В этом смысле для нас очень важно, чтобы все было реализовано в оптимально короткие сроки. Надо отметить, что реализация транспортных проектов в регионе и, в частности в сфере железнодорожного сообщения, которое считается одним из самых дешевых из наземных видов транспорта, позволят восстановить работу по возрождению освобожденных территорий и оптимизировать процесс хозяйственного освоения этого региона.

Стоит отметить и значение Зангезурского коридора в экономическом и стратегическом плане - это новый транспортный коридор из Европы в Азию и обратно, позволяющий обеспечить транспортные пассажирские и грузовые потоки как по направлению Север - Юг, так и по направлению Запад - Восток. Кроме того, входящая в состав коридора железная дорога станет частью будущего железнодорожного пути из Нахчыванской Автономной Республики в Турцию, что позволит создать еще один железнодорожный путь из Европы в Азию, наряду с железной дорогой Баку - Тбилиси - Карс.

Впереди еще много работы. В частности, по реализации проекта Зангезурского коридора, который, как отметил глава государства, сможет соединить и тюркский мир, и Европу, и наших соседей.

Объединять - это историческая миссия Азербайджана, которую успешно реализует Президент Ильхам Алиев, развивая нашу страну во всех направлениях.