В США прошла встреча послов Азербайджана, Турции и Израиля

В США прошла встреча послов Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

"Для меня большая честь принимать посла Михаэля Герцога в качестве гостя. Азербайджано-израильская дружба - это вклад в мир, стабильность и развитие в регионе", - отметил посол Азербайджана.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик также поделился публикацией о встрече.

"Я был рад видеть посла Израиля Михаэля Герцога вместе с другими послами, включая посла Турции, на ужине, устроенном послом Азербайджана Хазаром Ибрагимом в Вашингтоне", - написал посол в Twitter.