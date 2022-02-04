Азербайджан, о котором мы мечтали, становится реальностью. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств

Это было три года назад, после землетрясения в Шамахы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил город, осмотрел масштабы ущерба и встретился с пожилой жительницей Шамахы. Он выслушал ее, а напоследок поцеловал руки этой женщины. И это был пример почтительного, уважительного, трепетного отношения со стороны главы государства к представителям старшего поколения.

А 2 февраля в 25-ый уже раз отмечался День азербайджанской молодежи. Этот праздник был учрежден Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, прекрасно понимавшим решающее значение представителей молодежи в строительстве государства. И вот, в этот праздничный день в минувшую среду мы увидели совсем иного Президента Ильхама Алиева.

Это был умудренный жизнью отец, беседующий со своими сыновьями и дочерями. Беседующий уважительно и просто, но в то же время твердо и настойчиво объясняющий все, что происходит в мире, расставляющий изумительно четкие акценты. Особо трогательным был диалог, который состоялся между Президентом Ильхамом Алиевым и дочерью Национального героя Полада Гашимова.

Глава государства, Верховный главнокомандующий, золотыми буквами вписавший свое имя в историю Азербайджана благодаря исторической Победе над армянскими оккупантами в 44-дневной войне, продемонстрировал очередной пример уважительного отношения к подвигу настоящего героя, призвал всех брать пример с Полада Гашимова.

Это, еще раз подчеркну, сказал тот, кто сам является поистине исторической личностью, чьи слова, манера поведения и любовь к Родине являются примером для отечественной молодежи. Наверное, в этом и состоит настоящая, врожденная интеллигентность, душевная щедрость истинной Личности, масштаб которой еще предстоит оценить будущим поколениям азербайджанцев. Потому что они будут жить в совершенно ином государстве. Они будут жить в Азербайджане, который обязательно войдет в число самых развитых государств мира. Именно сейчас, на наших с вами глазах, закладывается основа этого нового Азербайджана.

Наша страна, одержавшая великую победу в войне с Арменией, мировым армянством и его покровителями, реализует проекты глобального масштаба. Среди которых особое значение на сегодня приобрел проект Зангезурского коридора.

Вы только вдумайтесь в глобальность, в историческую важность данного проекта! Благодаря политической воле, умению смотреть на десятилетия вперед Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша страна, связав западный регион республики и Нахчыванскую Автономную Республику автомобильными и железнодорожными путями через Западный Зангезур, установит новое транспортное сообщение с Турцией. Это чудо, становящееся явью на наших с вами глазах. Это то наследие, которое останется будущим поколениям азербайджанцев.

И Президент Ильхам Алиев потому и подчеркивал важность стабильности в Азербайджане, что знает о планах различных мировых центров по экспорту нестабильности. Эти центры сеют хаос, дабы управлять им. И происходит это через разрушительные "революции", реализуемые по одним и тем же лекалам в разных частях света. При этом, нигде эти "революции" не принесли развития государствам и счастья их народам.

У азербайджанского народа, у нашего государства свой путь к успеху. Он пролегает через стратегию развития Азербайджана, которую реализует последователь дела Общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент самой успешной и развитой страны Южного Кавказа Ильхам Алиев. И тут имеет резон вспомнить о том, что согласно данным опроса, проведенного Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательским холдингом "Ромир", Азербайджан вошел в пятерку мировых лидеров согласно Индексу счастья. Нет ничего удивительного в такого рода результате.

А ведь мы находимся только в начале долгого пути к бесконечным успехам нашей страны. Почему я так в этом уверен? Потому, что вижу внимание со стороны государства к каждой категории граждан и особенно к молодежи. Были озвучены просто невероятные цифры: представители азербайджанской молодежи были отправлены в более 300 учебных заведений 30 стран и на эти цели было потрачено 200 миллионов манатов.

И в дальнейшем, как заявил Президент Ильхам Алиев, ежегодно до 400 молодых людей будут направлены в ведущие университеты мира. Это те, кто примет самое деятельное участие в создании нового Азербайджана. Того, о котором мы, представители старшего поколения, могли только мечтать. Того, который станет реальностью благодаря Президенту Ильхаму Алиеву.