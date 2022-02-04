Армения готовится нанести удар по России

С тайного согласия армянских властей решено нанести удар по России, чтобы навсегда выгнать ее из этого региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил арменовед Айказун Алврцян, комментируя спешную отставку экс-президента Армена Саркисяна.

"Никол тоже прекрасно знал, что у Армена два паспорта, это хорошо знали все, в том числе и русские, от их разведки в Армении ничего не ускользнет. Во всей этой игре все знают, я знаю, кто вы, вы знаете, кто я, но мы пока не открываем карты", - сказал Алврцян и подчеркнул, что отставка президента Армении это старт новых операции, где главной целью властей Армении является Россия.

По его словам, в настоящее время с тайного согласия властей Армении решено нанести удар по России, чтобы навсегда убрать ее из региона.