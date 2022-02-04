https://news.day.az/politics/1432795.html Премьер-министры Азербайджана и Украины обсудили перспективы расширения сотрудничества
Премьер-министры Азербайджана и Украины обсудили перспективы расширения сотрудничества
4 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позвонил премьер-министру Азербайджана Али Асадову, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на азербайджанский Кабмин.
Главы правительств обменялись поздравлениями в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.
Собеседники высоко оценили развитие азербайджано-украинских дружественных отношений в экономической и многих других сферах, обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.
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