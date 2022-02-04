Программа визита двух еврокомиссаров в Азербайджан

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели прибыли третьего февраля в Баку для участия в VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", сообщает в четверг Trend со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане, передает Day.Az.

"Этот визит дает возможность еще раз подчеркнуть стратегическое энергетическое партнерство между Европейским союзом и Азербайджаном и обсудить перспективы расширения "Южного газового коридора" на новые энергетические рынки, включая Западные Балканы, в особенности в те страны, где это могло бы ускорить поэтапный отказ от угля. Еврокомиссар Кадри Симсон сопредседательствует на заседании Консультативного совета вместе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Они также проведут двустороннюю встречу, а в конце - пресс-конференцию. Кроме того, Симсон встретится с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом", - говорится в сообщении представительства ЕС.

В нем отмечается, что в ходе визита в Баку еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели проведет ряд двусторонних встреч, в том числе по вопросу реализации Экономического и инвестиционного плана "Восточного партнерства" и его флагманских инициатив для Азербайджана, представленных во время его последнего визита в июле, а также по ключевым вопросам двусторонних отношений.

Сегодня Вархели вместе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым встретится с рядом министров стран Западных Балкан", - говорится в сообщении.