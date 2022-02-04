https://news.day.az/politics/1432933.html Джейхун Байрамов о подписании нового всеобъемлющего соглашения ЕС-Азербайджан
Джейхун Байрамов о подписании нового всеобъемлющего соглашения ЕС-Азербайджан
Новое всеобъемлющее соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном может быть подписано в этом году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Оливером Вархели, который находится с визитом в Азербайджане.
Глава МИД отметил, что ведутся переговоры и есть предложения по незавершенным вопросам в соглашении, которые сейчас оцениваются специалистами.
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