Частью сотрудничества между ЕС и Азербайджаном является сотрудничество в рамках "Восточного партнерства".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Оливером Вархели, который находится с визитом в Азербайджане.

Он отметил, что продолжается финансирование проектов ЕС в Азербайджане в рамках "Восточного партнерства".

"Мы представили ЕС список приоритетных для нас проектов и ЕС выразил заинтересованность в большинстве из них. С этой целью было предложено создать рабочую группу и детально изучить проекты", - сказал министр.