ЕС готов внести вклад в установление мира на Южном Кавказе - еврокомиссар
ЕС готов внести вклад в установление мира на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Оливер Вархели на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Мы готовы поддержать усилия по примирению сторон. Существуют различные возможности для этого", - сказал он.
Вархели отметил, что ЕС также готов оказать финансовую и техническую поддержку в процессе делимитации и демаркации границ, разминировании территорий.
"Как известно, путь к миру начинается с маленьких шагов. Поэтому мы готовы оказать сторонам финансовую и техническую поддержку", - добавил он.
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