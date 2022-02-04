ЕС готов внести вклад в установление мира на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Оливер Вархели на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы готовы поддержать усилия по примирению сторон. Существуют различные возможности для этого", - сказал он.

Вархели отметил, что ЕС также готов оказать финансовую и техническую поддержку в процессе делимитации и демаркации границ, разминировании территорий.

"Как известно, путь к миру начинается с маленьких шагов. Поэтому мы готовы оказать сторонам финансовую и техническую поддержку", - добавил он.