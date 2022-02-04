Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации с Арменией без предварительных условий

Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации границ с Арменией без предварительных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Оливером Вархели, который находится с визитом в Азербайджане.

"Этот вопрос был доведен до внимания еврокомиссара Оливера Вархели в ходе нашей сегодняшней встречи", - сказал министр.

Джейхун Байрамов отметил, что также в ходе встречи проинформировал еврокомиссара о работах по восстановлению на освобожденных территориях страны.

"Были проведены обсуждения о том, в какой форме ЕС может оказать поддержку по этим вопросам. Все это показывает то, насколько обширна повестка сотрудничества между Азербайджаном и ЕС", - добавил он.