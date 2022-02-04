Турция готова сотрудничать с Азербайджаном для максимального использования потенциала TANAP

Турция готова развивать сотрудничество с Азербайджаном и другими странами региона с целью максимального задействования потенциала Трансанатолийского газопровода (TANAP) в 31 млрд кубометров газа в год.

Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на восьмом заседании Консультативного совета Южного газового коридора под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в пятницу Баку, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, высокий уровень участия в заседании демонстрирует решимость стран региона к более тесному сотрудничеству.

"Сотрудничество между странами региона с учетом проблем с энергетической безопасностью и изменением климата растет год от года. В свете глобальных усилий по борьбе с изменением климата, трансформация мировой энергетики является насущной необходимостью для всех стран", - сказал турецкий министр.

Донмез отметил, что природный газ, с одной стороны, обеспечивает безопасность поставок энергоресурсов, а с другой - является важным проводником усилия по низко углеродной трансформации. "В этой связи расширение Южного газотранспортного коридора с охватом новых рынков, включая Западные Балканы, а также обсуждение здесь сегодня вопросов, связанных с трансформацией энергетики, откроет для наших стран новые возможности для дальнейшего сотрудничества", - сказал Донмез.

Глава турецкого ведомства отметил, что экономический спад, наблюдавшийся на фоне глобальной пандемии, затронул и энергетический сектор. Однако вслед за сокращением на 4 процента мирового спроса на энергоресурсы в 2020 году, начался процесс быстрого восстановления. Восстановление проходит быстро, но неравномерно, констатировал министр.

"Вновь хочу напомнить, что проект Южного газотранспортного коридора был бы невозможен без политической поддержки Турции и Азербайджана. Турция является наиболее надежным портом с точки зрения повышения безопасности поставок в ЕС. Турция доказала свою надежность вложениями инвестиций в инфраструктуру и успехами в международных проектах", - отметил Донмез. ​​​​​​​