ЕС выделил Азербайджану 2 миллиарда евро

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и комиссаром Европейского Союза по соседству и расширению Оливером Вархели.

Как передает Day.Az, министр Джейхун Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и ЕС развиваются на основе равноправного партнерства. Ссылаясь на успешное проведение VIII заседания Консультативного совета Южного газового коридора с участием комиссаров ЕС, Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства с ЕС в энергетической сфере.

Министр проинформировал собеседников о текущей ситуации в регионе, нормализации отношений с Арменией и процессе делимитации, а также минной угрозе. Он также рассказал о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых в регионе, и, в частности, о возможной роли ЕС.

Комиссар Оливер Вархели отметил, что партнерские отношения с Азербайджаном имеют большое значение для ЕС и важно еще больше укрепить эти отношения. Он подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером ЕС. Комиссар отметил, что в рамках плана экономических инвестиций Азербайджану выделен финансовый пакет в 2 миллиарда евро, в рамках которого рассматривается реализация конкретных проектов. O.Вархели также выразил готовность ЕС участвовать в процессе восстановления и реконструкции, осуществляемых в Азербайджане.

Стороны обменялись мнениями по реализации сотрудничества в области региональной безопасности, энергетического партнерства, экономических связей, транспорта и связи, секторального сотрудничества, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

На встрече была взаимно выражена важность завершения переговоров по новому соглашению, которое станет правовой основой отношений между Азербайджаном и ЕС.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.