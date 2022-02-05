То, что выгодно Азербайджану. То, с чем вынуждены смириться Армения и Франция

Автор: Акпер Гасанов

В пятницу, 4 февраля, по инициативе Президента Французской Республики Эммануэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Согласно информации, стороны обсудили развитие диалога и гуманитарного сотрудничества между Баку и Ереваном. Сухая, на первый взгляд, фраза. Но имеющая, как принято говорить в таких случаях, "двойное дно". Начнем с того, что это не первая попытка действующего президента Франции Макрона, у которого на носу стремительно приближающиеся выборы главы государства, образно говоря, запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

В середине декабря, в столице Бельгии, как мы помним, состоялась встреча между Президентом Франции Эммануэлем Макроном, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И по ее итогам, ранее активно и беспочвенно критиковавший нашу страну Макрон поделился фотографией с главой нашего государства и подписал ее на азербайджанском языке.

"Мы должны найти решения для устойчивого мира. Вчера вечером мы сделали шаги для этого вместе с президентом Алиевым, а затем и с премьер-министром Пашиняном", - написал французский лидер в Facebook. Как ни крути, это было признание официальным Парижем того, что по итогам 44-дневной войны в регионе установился новый статус-кво.

В рамках понимания которого и вынуждена действовать Франция. При всей ее открытой любви к Армении, при всей значимости армянской общины Франции. Азербайджан стал слишком силен, экономически и политически, не говоря уже о военной составляющей, чтобы в Париже не понимали и не принимали новых реалий. Тем более, после ратификации Шушинской декларации парламентами Азербайджана и Турции.

Да, мы видим провокации со стороны ряда кандидатов в президенты Франции, их заигрывания даже с карабахскими сепаратистами. Но, понятна цель этих телодвижений. Понятно и то, что осуществляющие эти провокации никогда бы не пошли на такие выкрутасы, обрети кто-то из них реальную власть. Она есть у Макрона, который вынужден забыть о многих своих высказываниях в адрес нашей страны.

В итоге, в ходе четырехсторонней встречи в видеоформате не было ничего сказано про реанимацию бесполезной Минской группы ОБСЕ. Обращаем внимание на тенденцию. Упоминания о почившей в бозе МГ ОБСЕ не было также и в ходе встречи с участикем Эммануэля Макрона, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе. Не вспоминали о ней и в ходе, состоявшейся при участии президента России Владимира Путина, встречи Алиева и Пашиняна в Москве.

О чем это говорит? Разумеется, только о том, что Франция, принимает эту новую реальность. Дело в том, что в четырехсторонней встрече в видеоформате Франция участвовала приятии не как страна-сопредседатель МГ ОБСЕ, а как страна, принявшая председательство в Евросоюзе. Таким образом можно констатировать, что реализуется ровно та самая повестка, о которой громко и твердо говорил официальный Баку.

Также замечу, что в ходе нынешней четырехсторонней встречи в видео-формате не было ничего сказано про важность "дальнейшего урегулирования и нагорно-карабахского конфликта". Не было даже упоминания такого выражения, как Карабах. Или "статус Нагорного Карабаха". Все логично. Вопрос "статуса" для Нагорного Карабаха нет и быть не может, он окончательно обнулен итогами 44-дневной войны.

Все происходящее говорит о том, что в Брюсселе и Париже смирились и с позицией Азербайджана. Появилась иная, мирная повестка. В основе которой- шаги по нормализация армяно-азербайджанских отношений, открытие Зангезурского коридора, определение судьбы пропавших без вести, помощь Азербайджану в разминировании и укрепление доверия между народами Азербайджана и Армении. Это то, что устраивает официальный Баку. Это то, с чем вынуждена смириться не только Армения, но и Франция. И это- доказательство способности Азербайджана добиваться побед и на поле боя, и за столом переговоров.