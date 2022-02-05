Минобороны Азербайджана обратилось к родным военнослужащих

С учетом роста уровня инфицирования COVID-19 временно запрещены встречи с родными и близкими военнослужащих, проходящих службу в азербайджанской армии.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в минобороны Азербайджана.

"В целях защиты здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения коронавирусом рекомендуем родителям и родственникам военнослужащих не приезжать в воинские части и не присутствовать на церемонии приведения к присяге, которая состоится шестого февраля.

Призываем граждан с пониманием отнестись к мерам медицинского обеспечения, принимаемым в нашей армии, и строго соблюдать карантинный режим", - говорится в сообщении ведомства.