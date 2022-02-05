В Азербайджане местные компании впервые задействованы в разминировании Карабаха

С целью ускорения работ по восстановлению Карабаха к операциям по разминированию на договорной основе привлечены местные компании, сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию.

В сообщении отмечается, что 1 февраля первая местная компания была задействована в операциях по разминированию по приоритетным направлениям на территории Физулинского и Ходжавендского районов.

Саперы местных компаний ранее приняли участие в гуманитарных учениях Агентства по разминированию и прошли соответствующую аккредитацию. В их арсенале есть спецтехника, оборудование, собаки минно-розыскной службы, минные детекторы, защитная одежда, соответствующая международным стандартам, говорится в сообщении.