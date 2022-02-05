В Армении издевались и пытали пакистанскую девочку

Автор: Мехти Ахмедзаде

Воспитывание ненависти в детях к Азербайджану и его союзникам, таким как Турция или Пакистан, сегодня является одной из больных идей армянского общества. Вместо того, чтобы гасить перевозбужденное националистической пропагандой сознание нации, неоднократно в Сети появлялись сведения о том, как подрастающему поколению в Армении внушается нетерпимость ко всему неармянскому. Девочек и мальчиков обучают лже-истории, подготавливая почву для территориальных претензий, их обучают обращаться с оружием, внушают, что террористы наподобие Нжде, Андраника и Монте - "это герои".

Еще во время 44-дневной войны был поднят вопрос об использовании армянской стороной детей и юношества в боевых действиях. По соцсетям гуляли ролики и фото, запечатлевшие детей, подносящих снаряды к артиллерийским орудиям, слоняющихся на передовой, играющих с автоматами или марширующих под наблюдением бородатых инструкторов. Эти возмутительные кадры возмущали всех, кроме самих армян. Армянский сегмент соцсетей наоборот был полон высокопарных эпитетов в адрес "подрастающих андраников". Для ясности напомним, что Андраник это один из самых почитаемых мерзавцев в пантеоне героев армянского народа, кровавый палач азербайджанского народа. Выращивание андраников продолжается и сегодня.

Параллельно с этим страдают и дети малого количества неармян, живующих в Армении. Над ними издеваются, бьют, насилуют.

На днях армянские СМИ распространили ужасающую новость, где повествовалось о том, что жительница Еревана обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь, посещая с марта 2019 года до 14 октября 2021 года один из детских садов армянской столицы, подвергалась насилию со стороны нянечек и воспитательниц из-за того, что отцом ребенка является пакистанец. Пакистан, как известно, всегда поддерживал Азербайджан в его правом деле, что стало причиной для этих людей жестоко издеваться над ребенком и совершать насилие. Как утверждает мать, девочку в саду даже подвергали пыткам.

Самое отвратительное, что к этому привлекались и маленькие воспитанники детсада. Сообщается, что ребенок подвергался также насилию сексуального характера, ему связывали веревкой руки и шею, жгли грудь горячей железной игрушкой, заставляли есть землю, траву, экскременты.

Эту информацию подтвердил журналистам замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян. "В полицию поступил такой сигнал, в настоящее время обстоятельства выясняются, готовятся материалы", - сказал Джаноян.

Почему ребенок отца-пакистанца подвергался таким издевательствам, удивления не вызывает. Пакистан - партнер и союзник Азербайджана, активно поддерживавший нашу страну в период 44-дневной войны и навлекший из-за этого на себя ненависть всего армянства. Издеваясь над дочерью пакистанца, "патриотичные" воспитательницы сада проецировали таким образом на девочку ненависть к Азербайджану и всем, кто с ним так или иначе связан.

С сожалением можно констатировать, что сегодня в Армении невинные детские лица изуродованы ненавистью. Некоторые даже не видят детства из-за больной радикально националистической идеологии. Что из них вырастет - ясно уже сейчас. Удивительно, что самих армян все это не очень пугает. Таким образом они убивают свое будущее, уничтожают все то светлое, что еще могло остаться в новом поколении, несмотря на пропаганду, впитанную с молоком матери. Увы, можно с полной уверенностью сказать - у армянских детей, нации нет светлого будущего.