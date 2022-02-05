ЮНЕСКО едет в Азербайджан знакомиться с вандализмом армян

Автор: Ибрагим Алиев

4 февраля в рамках встречи с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, проходившей в видеоформате, была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО в связи с проведением миссии для мониторинга состояния объектов культурного наследия на территориях страны, которые последние 30 лет находились под армянской оккупацией, однако, к сожалению, эти обращения оставались безответными.

Напомним, что согласно отчету Кабинета министров Азербайджана, в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Альянс цивилизаций ООН и министерства культуры 150 стран сделаны обращения в связи с актами вандализма, совершенными в период 44-дневной Отечественной войны против нашего культурного наследия на оккупированных территориях, а также ракетными атаками на Гянджу, Барду и другие населенные пункты. Наряду с этим в ЮНЕСКО отправлены отчеты по итогам предварительного мониторинга по определению состояния культурного наследия на освобожденных землях в послевоенный период.

В отличие от ЮНЕСКО, которая предвзято относилась к запросам Азербайджана, ИСЕСКО незамедлительно оценила ущерб, нанесенный Арменией культурному наследию нашей страны. В январе 2021 года генеральный директор организации Салим бин Мухаммед аль-Малик и сопровождающие его лица побывали в освобожденных районах. Они отметили, что масштабы варварства армян превзошли все ожидания. Во время проведенного в те дни в Баку брифинга директор ИСЕСКО заявил, что совершенные оккупантами преступления должны рассматриваться в суде, потому что это злодеяние, совершенное против человечества.

На встрече с делегацией во главе с аль-Маликом Президент Ильхам Алиев проинформировал гостей о подробностях последствия армянской оккупации. В частности, о том, что вандалами были разрушены около 70 мечетей. Глава государства подчеркнул, что все, что они увидели во время посещения Агдама и других освобожденных районов, свидетельствует об отношении руководства Армении к религиозным чувствам и истории мусульман. Это, подчеркнул он, оскорбление не только азербайджанцев, но и всех мусульман. Президент Ильхам Алиев также рассказал об участии ряда иностранных компаний в разрушениях и фальсификациях культурного и духовного наследия азербайджанского народа.

ИСЕСКО выполняет примерно те же функции, что и ЮНЕСКО. К сожалению, последняя не раз демонстрировала политизацию вопросов и предвзятость в отношении мусульманских стран, в связи с чем, собственно, и возникла необходимость в создании ИСЕСКО. Число пострадавших исторических и культурных памятников идет на сотни. Долгие годы полностью игнорируется культурная катастрофа, постигшая десятки и сотни мусульманских памятников Карабаха.

За годы оккупации армянская сторона вела незаконное строительство культовых сооружений на территориях Азербайджана. Построено множество армянских церквей, хачкаров и других культовых объектов с целью объявить эти земли "древнеармянскими". Сегодня армянская сторона пытается использовать эту тему, обвиняя Азербайджан в том, что он якобы уничтожает "древнеармянское" наследие, хотя все это было незаконным образом построено за последние тридцать лет.

ЮНЕСКО об этом всем прекрасно осведомлена. Министерство культуры Азербайджана доводило это все до внимания организации. В частности, в одном из последних обращений новоназначенный министр культуры Анар Керимов подчеркнул, что на территориях Азербайджана, которые были под оккупацией вооруженных сил Армении в течение почти 30 лет и недавно освобождены Азербайджаном, проведен предварительный мониторинг для определения ущерба, нанесенного культурному наследию. В обращении были отмечены итоги предварительного мониторинга ущерба, нанесенного историческим, культурным и религиозным памятникам Азербайджана на территориях, которые находились под армянской оккупацией. Было подчеркнуто, что уничтожение исторического и культурного наследия является грубым нарушением требований соответствующих международных конвенций и преступлением против человечности.

В Карабахе уничтожено более 70 мечетей. Сохранились только пара мечетей в Шуше и Агдаме. Как бы не обосновывала это армянская сторона, мы прекрасно понимаем, что сохранена она только благодаря своему расположению в самой высокой части города и минаретам, с которых можно наблюдать за окрестностями. Они использовались в военных целях. Для тех же целей была сохранена и господствующая над местностью мечеть в полностью разрушенном Агдаме. С ее минаретов армянская сторона вела корректировку для артиллерии. Все остальные мечети были практически полностью уничтожены либо использовались в качестве загона для скота.

Напомним, что в одной только Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля. На освобожденных от армянских оккупантов землях уже выявлено уничтожение более 400 памятников.

Та же участь постигла и другие сооружения, относящиеся к мусульманскому периоду - караван-сараи, бани, мавзолеи, кладбища, которые были практически тотально уничтожены. Незавидная участь постигла и многие церкви, оставшиеся на оккупированных территориях. В первую очередь, пострадали албанские церкви, которые были либо переделаны на армянский лад, либо разрушены.

Если миссия ЮНЕСКО будет не предвзятой, то в рамках планируемой поездки в Армению она обязана также проверить состояние азербайджанских памятников на территории современной Армении. Поэтому хотим довести до сведения ЮНЕСКО некоторый список культурного наследия, которое было уничтожено или разрушено армянами.

Среди них:

1. Иреванская крепость - город Иреван - XVI-XVII века - разрушена

2. Дворец Сардара - город Иреван - XVII век - разрушен

3. Голубая мечеть - город Иреван - XVIII век - сохранена, выдается за персидскую

4. Мечеть Аббаса Мирзы - город Иреван - XVIII век - разрушена

5. Мечеть Новрузали бея - город Иреван - вторая половина XVII века - разрушена

6. Мечеть Раджаба Паши - город Иреван - 1725-й год - разрушена

7. Мечеть Залхана - город Иреван - 1649-1685-е года - разрушена

8. Особняк Панах хана Макинского - город Иреван - XIX век - разрушен

9. Иреванский базар - город Иреван - XIX век - разрушен

10. Ханский сад - город Иреван - XIX век - разрушен

11. Мечеть Гаджи Джафар бея - город Иреван - XVIII век - разрушена

12. Баня Гаджи Джафар бея - город Иреван - XVIII век - разрушена

13. Мечеть Гаджи Имамверди - город Иреван - XIX век - разрушена

14. Мечеть Гаджи Насрулла бея - город Иреван - XIX век - разрушена

15. Мечеть Тепебаши - город Иреван - 1687-й год - разрушена

16. Баня Гасанали бея - город Иреван - XIX век - разрушена

17. Кярван-сарай Сусуз - город Иреван - XIX век - разрушен

18. Кярван-сарай Зараб хана - город Иреван - 1760-й год - разрушена

Это лишь несколько примеров вандализма в отношении исторической культуры Азербайджана, выжженой с территории современной Армении.

Массовое уничтожение и фальсификация историко-культурных азербайджанских памятников противоречит принятой в 1954-м году Гаагской конвенции (О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта). Конвенция предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов (памятников архитектуры, искусства или истории, религиозных или светских, археологических месторасположений, рукописей, книг, музеев, крупных библиотек, хранилищ архивов и т. д.), которые расположены как на территории противника, так и на собственной территории. Кроме того, факт уничтожения и фальсификации Арменией историко-культурных памятников на освобожденных территориях является нарушением конвенции ЮНЕСКО "Об охране всемирного культурного и природного наследия".

Справделивости ради стоит отметить, что ЮНЕСКО зачастую обеспокоена лишь судьбой христианских памятников на освобожденных Азербайджаном территориях. То есть, все то азербайджанское культурное наследие их как-бы и не волнует. Но, тут дело такое - в ЮНЕСКО только дистанционно могут изображать "слепоту". А оказавшись на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, увидев выжженную землю, пепелища, уничтоженные мечети, в общем полнейшую разруху, что оставили после себя армянские варвары, в ЮНЕСКО просто не смогут молчать.