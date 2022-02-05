Минская группа ОБСЕ провалила свою задачу на Южном Кавказе, и сейчас должна заниматься новой проблематикой.

Об этом сказал в субботу Trend директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя заявление по итогам встречи в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Следует отметить, что в данном заявлении не было упоминания о Минской группе, передает Day.Az.

"Минская группа ОБСЕ была создана для урегулирования карабахского конфликта, но не справилась с этой задачей из-за проармянской позиции в группе. Позиция Армения была такая: вести бесконечные переговоры, прятаться за этими переговорам как за ширмой и не делать ничего в направлении урегулирования мирным карабахского конфликта. Эта была причина почему Минская группа ОБСЕ провалилась и ситуация вышла на вторую Карабахскую войну",- сказал он.

Российский политолог отметил, что Минская группа ОБСЕ из-за прежней несбалансированной позиции Франции также провалилась в качестве возможного посредника.

"Провал Минской группы ОБСЕ совершенно очевиден. Сейчас Минская группа ОБСЕ, хочет опять войти в переговорный процесс, но поезд ушел. Минской группе сейчас уже не нужно этим заниматься. Россия и Азербайджан в этих условиях предлагают, чтобы Минская группа ОБСЕ не занималась тем, в чем она полностью провалилась, а новой проблематикой. Здесь имеется в виду разблокирование транспортных коридоров, открытие Зангезурского коридора, создание гуманитарных программ, взаимоотношения между народами Азербайджана и Армении, создание условий для скорейшей демаркации и делимитации границ. Вот это могло бы быть новой миссией, новыми задачами Минской группы",- сказал Марков.

Комментируя тот факт, что на вчерашней встрече Макрон выступал не в качестве сопредседателя Минской группы, а в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, он подчеркнул, что Азербайджан и Россия заставляют Францию принимать новую реальность на Южном Кавказе.