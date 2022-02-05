Важный для всех Азербайджан, никому не интересная Армения

Автор: Акпер Гасанов

Баку снова стал местом проведения мероприятия, к которому приковано внимание всей Европы. В нашей столице прошло VIII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК). Как известно, ЮГК- это сокращённый вариант проекта "Набукко", включающий Южнокавказский газопровод (Баку - Тбилиси - Эрзурум), турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP) с направлением в Южную Европу .

Предполагаемая протяженность проекта - 3500 километров. Он считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века. И это объяснимо. Ведь, он начинается в Баку и, пролегая по дну Адриатического моря, через высокогорье, достигает Италии. Основная цель проекта - повышение безопасности поставок газа в Европу.

И Азербайджан играет важнейшую и определяющую роль в деле достижения данной цели. Во всех 4 сегментах Южного газового коридора Азербайджан взял на себя основную финансовую нагрузку. Кроме того, тут имеет смысл напомнить о том, что в Шушинской декларации, которая была подписана президентами Азербайджана и Турции 15 июня 2021 года и уже ратифицирована парламентами наших стран, отмечена важная роль сторон в реализации данного проекта в рамках энергетической безопасности региона и Европы.

Особо важно то, что это не просто очередной подписанный документ. Азербайджан планирует в 2022 году нарастить экспорт газа в Европу и Турцию до 16 млрд куб. м. Азербайджан также договорился о дополнительных поставках газа в Турцию с 2023 года в объеме 3,5 млрд куб. м. (9,5 млрд кубометров против текущих 6 млрд). А всему миру уже известно, что слова руководства Азербайджана равны официально подписанным документам. Наша страна зарекомендовала себя надежным партнером.

Такая репутация зарабатывалась давно. Еще с момента реализации транснациональных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Совершенно очевидно, что Азербайджан - уже во второй раз - сумел объединить глобальные рынки. Причем, если в реализации проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан участвовали всего три страны, то сейчас - речь уже о семи странах с перспективой расширения до более чем десяти.

И этому тоже есть объяснение. Ведь 31 декабря 2020 года азербайджанский газ начал транспортироваться в Европу. За более чем год с начала транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано более 9 млрд. кубометров природного газа. Как справедливо подчеркнул управляющий директор TAP Лука Скьеппати, TAP предоставил Европе дополнительную ликвидность газового рынка.

Безусловно, есть возможность увеличить добычу и экспорт азербайджанского газа.Об этом не раз говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Но чтобы увеличить добычу мы, конечно же, должны вкладывать инвестиции, и для этого у нас должны быть контракты с потребителями. Таким образом, первое - контракты, второе - инвестиции, третье - газ. Такова последовательность этапов процесса. Но мы готовы, как вы отметили, у нас есть гигантские месторождения, абсолютно новая современная инфраструктура, можно проложить интерконнекторы и в другие места Европы. Вы отметили Балканы, я бы добавил Центральную Европу. Это станет для нас диверсификацией поставок, а для потребителей - диверсификацией", - заявил глава нашего государства в декабре минувшего года в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

Безусловно, реализация таких масштабных проектов принесет нашей стране не только большую финансовую прибыль, но и значительно увеличит ее геополитическую значимость. Наша страна, давно и прочно закрепившая за собой статус регионального лидера, наращивает свой авторитет далеко за его пределами. От мнения официального Баку стало зависеть очень много, теперь уже и для Европы.

На этом фоне особо жалко и ущербно выглядит Армения. Она давно уже не представляет практического интереса для стран Запада. Да, там ранее озвучивались дежурные похвалы в адрес РА за победу "шашлычной революции". Плюс, в Ереване умудрились провести форум франкофонии, запомнившийся носки в цвет флага этой страны, которые надевали Никол Пашинян и его гости.

Но, даже тогда Армения не представляла интереса для Запада. По той простой причине, что это эта страна была страной-лузером Южного Кавказа, лишившимся многих атрибутов суверенитета и независимости. А потом произошла 44-дневная война, по итогам которой была разгромлена армянская армия, а Армения потеряла контроль над ранее оккупированными территориями Азербайджана, грабеж которых помогал медленнее идти ко дну армянскую экономику.

Сейчас происходящее в РА носит местечковый характер. Отказ тамошней оппозиции от участия в выборах президента интересует только граждан РА. Европе нет дела до внутриполитических разборок в стране, население которой стремительно сокращается , стабильности в которой нет и не предвидится, а последние атрибуты суверенитета и независимости теряются у всех на глазах. В этих условиях в РА могут сколько угодно возмущаться, сетовать на весь мир, но время работает на Азербайджан, на усиление его влияние в регионе и в мире.